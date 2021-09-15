Российские и белорусские десантники уничтожили «противника» на учениях «Запад-2021»

Минск, 15 сентября. Свыше 400 российских и белорусских десантников отработали задачи по уничтожению условного противника в ходе стратегических учений «Запад-2021».

Военнослужащие и 39 единиц техники десантировались с помощью парашютов из тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД на белорусском полигоне Брестский. Бойцы захватили площадку приземления и закрепились в обозначенном районе обороны. Гвардейцы-десантники Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ РФ осуществили перелет с аэродрома Кресты, пишет «Звезда».

Во время активной фазы учений специалисты уничтожили «противника» и приступили к обеспечению успешных действий основной группировки войск. Благодаря совместным усилиям удалось блокировать три моста через водную преграду и обеспечить развертывание мотострелков в интересах группировки сил на полигоне.

Кроме этого, этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» состоялся в Калининградской области. Военнослужащие поразили живую силу и танки условного противника.