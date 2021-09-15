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«Никто не торопится»: Лавров исключил скорое признание власти «Талибана»

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 09:51
Политика
«Никто не торопится»: Лавров исключил скорое признание власти «Талибана»
flickr.com  /  МИД России

Душанбе, 15 сентября. Никто не намерен в скором времени принять факт правительства «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

На данный момент Москва лишь поддерживает контакты с талибами в вопросах, связанных со снижением рисков у соседей в Центральной Азии, пояснил министр. Он подчеркнул, что «никто не торопится» с признанием власти движения в Афганистане.

По словам главы МИД, для формулировки выводов по действиям «Талибана» прошло слишком мало времени. Министр сделал заявление после совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ.

Ранее в «Талибане» высказались за поддержку отношений с Россией, Китаем и Ираном. Представитель политофиса движения выразил надежду на рабочие визиты нового министра иностранных дел Амир Хан Мутаки в Москву, Пекин и Тегеран.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан лавров талибан
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