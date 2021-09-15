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Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 09:44
Политика
Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 15 сентября. Украина все время что-то клянчит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая перед журналистами по итогам совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ, глава внешнеполитического ведомства призвал Украину иметь достоинство и перестать что-либо выпрашивать.

«Это у них привычка — клянчить что-то у Запада. Вот, мол, дайте денег, пустите нас в НАТО, ЕС. Вот клянчат и клянчат», — заявил Лавров.

По мнению российского министра, народ Украины заслуживает быть созидателем, а не просителем.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что только Запад может что-либо обещать Украине, поэтому в стране может разыграться «нешуточная драма», если Киев перестанет верить словам своих союзников.

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