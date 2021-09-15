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Востоковед Уинстенли-Честерс усомнился в планах КНДР вернуться к ядерной программе
Армия
Востоковед Уинстенли-Честерс усомнился в планах КНДР вернуться к ядерной программе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 сентября. Северная Корея не станет возобновлять испытания ядерного оружия в ближайшее время, заявил британский востоковед и лектор в Университете Лидса Роберт Уинстенли-Честерс.

В комментарии изданию «Лента.ру» он заметил, что Пхеньян на сегодняшний день сталкивается с нехваткой продовольствия и торговыми проблемами. В сложившейся ситуации ему может понадобиться помощь соседей, а эскалация напряженности не способствует сотрудничеству.

Эксперт также обратил внимание на президентскую гонку в Южной Корее. По его словам, если Мун Чжэ Ин сохранит пост президента, то на полуострове может сформироваться «благоприятная атмосфера».

«Особенно учитывая, что его оппоненты-консерваторы занимают ярко выраженную антикоммунистическую и антисеверокорейскую позицию», — подчеркнул Уинстенли-Честерс.

Ранее, как пишет Infox, США и Южная Корея убедили КНДР не отказываться от ядерного оружия. Также стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика выпустила в направлении Японского моря неизвестный снаряд.

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кндр республика корея уинстенли-честерс
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