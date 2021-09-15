Экс-главу компании «Гражданские самолеты Сухого» Рубцова разыскивает Интерпол

Москва, 15 сентября. Бывший руководитель компании-разработчика российского самолета Sukhoi SuperJet 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александр Рубцов был объявлен в международный розыск.

По уточненным данным, мужчина проходит обвиняемым по делу о крупных злоупотреблениях полномочиями. Двумя месяцами ранее суд вынес решение о его заочном аресте.

Согласно материалам следствия, Рубцов, одновременно находясь на должности главы лизинговой компании АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), на протяжении нескольких лет оказывал ей услуги по аренде 14 автомобилей премиум-класса. Было установлено, что все транспортные средства принадлежали самому главе ГСС, его родственникам и приближенным сотрудникам. В итоге ИФК потратила на обслуживание этих машин 18 миллионов рублей.

Как сообщает «Коммерсант», к поискам Рубцова могут задействовать сотрудников Интерпола.

Ранее сотрудника СК Москвы объявлен в федеральный розыск по делу о коррупции.