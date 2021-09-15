Бюджет — не резиновый: Киев отнимет у «ветеранов АТО» дополнительные льготы и пенсии

Кабинет министров Украины одобрил план масштабной проверки финансового состояния украинских граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей на протяжении 2014–2021 годов. Согласно официальной информации, уже с 1 октября нынешнего года представители специальных комиссий приступят к верификации доходов семей участников так называемой Антитеррористической операции в Донбассе (АТО). В том случае, если общая ежемесячная прибыль домочадцев отдельно взятого «ветерана» превысит 20 тысяч гривен (около 54 тысяч рублей), он лишится права на повышенную пенсию, а также льгот на оплату услуг ЖКХ. Как утверждают независимые эксперты, нововведение чревато очередным социальным взрывом. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

О своем прошлом жительница Киевской области Ольга Свира (имя изменено. — Прим. ФАН) говорит неохотно. Два года назад она служила в составе одного из подразделений ВСУ в районе Зайцево (Донецкая Народная Республика). Там же ранее погиб ее супруг, воевавший в составе украинского националистического батальона.

«Я отправилась на передовую защищать свою родину, а не мстить за мужа, — многозначительно заявляет Ольга. — Сейчас родина за что-то мстит мне. В ближайшее время я не смогу заплатить за коммунальные услуги, на это у меня просто нет денег. Неужели уже завтра меня с детьми выбросят на улицу?»

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Свира лукавит. На малой родине Ольга является совладелицей торгового предприятия, реализующего продукцию не только на Украине, но и за рубежом. Имея документ участника боевых действий и даже статус члена семьи погибшего, она не только не платит по коммунальным квитанциям, но и пользуется соответствующими жилищными субсидиями. Более того, получает государственную помощь по причине потери кормильца.

«Указанную помощь украинское государство больше предоставлять не собирается. Ни Свире, доход которой составляет 45 тысяч гривен, ни другим ее соотечественникам, претендующим на дополнительные выплаты, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский экономист Борис Лищук. — Украинская казна пуста, и это теперь должны понять даже «ветераны». Сначала правительство [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля отказало в получении жилищных субсидий двум миллионам рядовых украинских граждан, затем был отменен ряд категорий льгот для инвалидов. Сейчас власти добрались до участников АТО — живых и даже мертвых».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Действительно — добрались. Как отмечается в заявлении кабмина Украины, официальный Киев проверит, действительно ли жены или мужья и дети погибших «участников боевых действий в Донбассе» нуждаются в субсидиях, медикаментах и дополнительной помощи. Помимо прочего, государственные инспекторы проверят, не вступали ли в повторный брак вдовы или вдовцы погибших «ветеранов».

«В данном контексте следует максимально сосредоточить усилия государства на помощи тем защитникам родины и их семьям, которые испытывают материальные трудности, — сказал Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности чиновник министерства социальной политики. — Сегодня на Украине десятки тысяч людей имеют «ветеранские льготы», хотя ездят на элитных автомобилях и живут в элитных особняках. Украинский бюджет — не резиновый: мы не можем помогать людям, которые могут помочь себе сами».

При этом на вопрос, а сколько именно нынешних и потенциальных субсидиантов могут помочь себе сами, собеседник ФАН не ответил.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Да это и не нужно.

«Сейчас Киев в буквальном смысле этого слова играет с огнем, — констатировала социальный психолог Елена Мильто. — Большинство участников АТО в Донбассе уже оказались выброшенными за борт жизни: доходы в размере 20 тысяч [гривен] и выше имеют единицы. Именно поэтому действия властей по «отъему льгот и повышенных пенсий» будут восприняты ими как призыв к антиправительственным выступлениям. Вот только готовы ли власти к новому майдану?»

Тем временем подконтрольные президенту и правительству Украины СМИ поспешили уточнить: верификация доходов пока коснется исключительно семей погибших «ветеранов». К ныне здравствующим участникам боевых действий государственные инспекторы придут в ноябре.