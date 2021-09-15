Спотовая цена на газ в Европе достигла 840 долларов за тысячу кубометров

Брюссель, 15 сентября. Стоимость газа в Европе превысила отметку в 840 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах 15 сентября торговались на уровне 842,5 доллара за 1 тысячу кубометров или 68,995 евро за МВт*ч. Накануне европейская цена на газ подскочила практически на 70 долларов или 8,95%, достигнув показателя 816 долларов за 1 тысячу кубометров. Эксперты не исключают ситуации, когда стоимость топлива достигнет 1000 долларов. Это зависит от от сроков ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Россия ведет свою стратегию, вынуждая Европу сертифицировать «Северный поток — 2». Соединенные Штаты не могут игнорировать этот факт, пишет журнал National Interest.