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Спотовая цена на газ в Европе достигла 840 долларов за тысячу кубометров

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 09:41
Экономика
Спотовая цена на газ в Европе достигла 840 долларов за тысячу кубометров
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Брюссель, 15 сентября. Стоимость газа в Европе превысила отметку в 840 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах 15 сентября торговались на уровне 842,5 доллара за 1 тысячу кубометров или 68,995 евро за МВт*ч. Накануне европейская цена на газ подскочила практически на 70 долларов или 8,95%, достигнув показателя 816 долларов за 1 тысячу кубометров. Эксперты не исключают ситуации, когда стоимость топлива достигнет 1000 долларов. Это зависит от от сроков ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Россия ведет свою стратегию, вынуждая Европу сертифицировать «Северный поток — 2». Соединенные Штаты не могут игнорировать этот факт, пишет журнал National Interest.

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