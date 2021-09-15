Доллар вырос к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 15 сентября. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, американская национальная валюта укрепилась на 17,75 копейки и достигла отметки в 73,08 рубля. Евро, в свою очередь, также подорожал на 0,05 копейки — до 86,11 рубля.

Центробанк России понизил официальные курсы иностранных валют на среду, 15 сентября. Доллар потерял 36,70 копейки и составил 72,71 рубля. Курс евро опустился на 12,70 копейки — до 85,98 рубля, говорится на сайте регулятора.

Минфин РФ ранее объявил, что запуск цифрового рубля станет одним из главных проектов в области цифровизации экономики до 2030 года. В документе о стратегии развития финансового рынка отмечается, что введение новой формы отечественной валюты будет способствовать развитию платежной инфраструктуры.