Зима близко. Еврострасти по свету и теплу

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Достройка «Северного потока — 2» не повлияла на спотовые цены «голубого золота» в Европе. Они продолжают расти, и нефтяная энергия стала уже на три четверти дешевле газовой. Что происходит на мировых рынках?

Еще в конце прошлого — начале текущего года не раз говорилось о том, что энергетическая политика Евросоюза может ограничить экспортные поставки «Газпрома» в западном направлении, что приведет к росту цен на «голубое золото» и к угрозе «блэкаута с заморозкой» в предстоящем отопительном сезоне. Однако мудрые европейцы считали, что для тревоги объективных причин нет — никуда с их рынка «эти русские» не уйдут, даже если захотят: дешевых энергоносителей везде полно, на крайний случай газ из «трубы» можно заменить сжиженным — и продолжали строить свой «рынок покупателя», фактически диктуя правила, маршруты и цены для поставок газа.

ФБА «Экономика сегодня» /

Четыре!

И вот результат — спотовые цены на газовых хабах континентальной Европы растут как на дрожжах. В Великобритании — еще сильнее. Фьючерсы «на завтра» нидерландского хаба TTF 14 сентября достигали отметки в 66,395 евро/МВт, что соответствует 810 долл./1000 м3. Это в шесть раз выше, чем было год назад, в полтора раза выше, чем было месяц назад, и на 22% выше, чем неделю назад, то есть рост идет чуть ли не по экспоненте. Конечно, «деревья не растут до небес», и в этом отношении важно понять, что же, собственно, происходит на рынке. В первом приближении картина дается примерно в такой раскладке:

Произошел гигантский рост мировой денежной массы на фоне падения реального производства вследствие пандемии COVID-19. Восстановление производства идет неравномерно, активнее всего — в Китае и АТР, что делает уровень платежеспособного спроса в этом регионе выше европейского, поэтому почти все объемы сжиженного природного газа (СПГ) идут туда, где выше цена. Построенный в ЕС и дискриминирующий российский «Газпром» «рынок покупателя» дополнительно ограничивает возможный объем поставок газа, особенно через газотранспортную систему Украины, поскольку это просто невыгодно. В условиях взятого в ЕС курса на переход энергетики к «зеленым» возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в рамках «декарбонизации» для «борьбы с глобальным потеплением» растет и потребность в резервных мощностях на случай «безветренной и пасмурной погоды», когда поток энергии от ВИЭ резко снижается.

Все это порождает растущий вал обвинений и претензий в адрес России и «Газпрома»: мол, «эти русские» ведут против Европы нечестную игру, призвав на помощь своего давнего союзника по имени Генерал Мороз и намереваясь устроить несчастной Европе, которая всего лишь хотела газа получать побольше и подешевле, «газовый Сталинград» чуть ли не с десятками тысяч замерзших европенсионеров и прочих обитателей стран ЕС в перспективе. Впрочем, к двойным и даже тройным стандартам такого западного «гуманизма», перекладывающим всю ответственность с больной головы на здоровую, мы привыкли еще с 1941 года. Но это к слову. Помогите своим согражданам согреться за бесплатно, печатные станки вам в руки! В любом случае это лучшее средство для взаимопонимания между Россией и коллективным Западом, чем взаимная угроза бесплатной и почти мгновенной доставки моря тепла и света при помощи ядерных ракет, например…

ФБА «Экономика сегодня» /

Три!

Возвращаясь же к объективной ситуации, надо сказать, что торговля газом вовсе не «сферический конь в вакууме», она связана и с рынком других энергоносителей, и с общеэкономической конъюнктурой, и с различными социально-политическими и природными рисками. Если брать такой, более широкий ракурс оценки нынешней ситуации и дальнейших перспектив ее развития, то картина неизбежно дополнится следующими деталями:

На рынке энергоносителей наблюдается коррелирующий с газом рост цен на уран, стагнация за последнюю неделю цен на уголь, а нефть все это время как была, так и остается в диапазоне 70–75 долл. за баррель сорта Brent; рынок же других сырьевых товаров, за исключением драгметаллов, также находится в фазе повышения. Общеэкономическая конъюнктура становится все более неравномерной, «потребляющие» экономики наращивают дефицит своей внешней торговли, а «производящие» — ее профицит на фоне длящейся накачки мировой денежной массы и резкого ускорения инфляционных процессов. Налицо работа всей системы «глобального рынка» в режиме положительной обратной связи, то есть «вразнос». На таком фоне растет объективная потребность в любых, даже самых турбулентных, формах «перезагрузки» данной системы, а также готовность к ним: от ураганов и новых смертоносных инфекций до разного рода внутри- и внешнеполитических конфликтов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Два!

Каждый из этих моментов можно долго и скрупулезно рассматривать как по отдельности, так и в их взаимосвязи, но, пожалуй, самым показательным является растущий разрыв между рынком газа и рынком нефти, которые обычно тесно взаимосвязаны между собой. Дело дошло до того, что мегаватт/час «газовой» энергии стоит сегодня около 77 долл., а мегаватт/час нефтяной — около 44 долл., то есть на три четверти дешевле. Этот разрыв можно объяснить только двумя факторами:

В газовые цены заложена высокая премия за время: он, особенно «трубный», не нуждается в длительной подготовке для использования в энергетических целях и может давать свет и тепло сразу, тогда как сырую нефть никто и нигде не сжигает — для использования в энергетических целях она должна быть переработана и разделена на соответствующие фракции с совсем иным уровнем цен. Цены на нефть искусственно сдерживаются, как и цены на золото, путем специального комплекса биржевых и прочих манипуляций с целью завышения покупательной способности современных фиатных валют (в первую очередь доллара и его «империи»), на чем держится вся мировая экономика.

ФБА «Экономика сегодня» /

Один!

Похоже, оба эти фактора уже близки к максимально допустимым значениям. А следовательно, маятник должен вот-вот должен пойти в другую сторону. Каким образом это произойдет, пока неясно — слишком много вероятных привходящих факторов (пресловутая «остановка Гольфстрима», например, не говоря обо всем прочем), но в целом следует ждать роста нефтяных цен в большей степени и снижения газовых в меньшей степени. И вывод отсюда один:

Зима близко!

И обмануть ее никому не удастся. Особенно за чей-то чужой счет.