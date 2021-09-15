Принц Луи совершил первое путешествие за пределы Великобритании

Лондон, 15 сентября. Трехлетний наследник королевского престола принц Луи, похоже, впервые покинул пределы Великобритании и вообще побывал за границей. Причиной тому стало важное семейное торжество — свадьба его дядюшки Джеймса Миддлтона, который долгое время не мог узаконить отношения со своей избранницей Ализе Тевене. Мероприятие прошло в идиллическом городе Франции — Борм-ле-Мимозе в Провансе, пишет Marie Claire.

По мнению королевских обозревателей, для Кембриджских данное событие очень важное. Не приехать на торжество Джеймса они просто не могли. Кейт очень близка со своим братом, а своих детей они всегда привлекают на свадьбы их ближайших родственников в роли пажей и цветочниц.

Семейство прибыло на знаковое событие в полном составе, включая шестилетнего Джорджа, его ровесницу Шарлотту и трехлетнего Луи. Приехала и Пиппа вместе со своим супругом Джеймсом Мэтьюзом и их детьми — Артуром и Грейс.

Самый младший наследник принца Уильяма и герцогини Кэтрин появился на свет 23 апреля 2018 года. За два месяца до его рождения супруги провели официальное турне по Скандинавии. Однако вряд ли это можно считать первым путешествием Луи.

На этот раз маленький королевский ребенок впервые осуществил самостоятельный визит за пределы родной страны. В начале 2019-го вся королевская семья ушла на изоляцию, а дети Кембриджских большую часть локдауна провели в поместье Анмер Холл в Норфолке, подаренном молодоженам Ее Величеством в честь свадьбы.

Возможно, именно визитом к родне можно объяснить долговременное отсутствие Кейт на радарах и тот факт, что она не выложила традиционные снимки своих детей в их первых день в школе.

Джордж и Шарлотта продолжают ходить в учебное заведение Thomas's Battersea, а Луи посещает детский сад под названием Willcocks Nursery School.

Ранее сообщалось, почему королева Елизавета больше всего любит младших внуков.