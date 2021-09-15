Юмористка Елена Воробей стала двоюродной бабушкой

Москва, 15 сентября. Российская юмористка Елена Воробей поделилась с поклонниками радостным событием. Знаменитость стала бабушкой.

Артистка призналась, что у нее появилась внучка, правда двоюродная. Но это ничуть не расстраивает юмористку. Она рада, что в ее жизни ворвались приятные хлопоты.

«Друзья, а ведь я стала бабушкой. Правда, двоюродной, но все же! Вот какими долгими были гастроли по нашим югам. Дорогие мои родные, Настенька и Сашенька, поздравляю», — написала 54-летняя актриса на своей странице в Instagram.

По словам знаменитости, она уже ждет от прессы громких заголовков. Елена Воробей даже в шутку предположила, как будут называться статьи.

«Бабушка российского юмора стала бабушкой прелестной внучки — нормальный заголовок для «желтухи»? Хотя нет! Лучше так: Бабушка российского юмора стала дедушкой», — добавила заслуженная артистка России.

У Елены Воробей есть дочь София, которая появилась на свет от петербургского бизнесмена. Девочка родилась раньше срока, в детстве много болела. Весной этого года стало известно, что София перенесла операцию на позвоночник в европейской клинике. Артистка, заплатив огромные деньги, спасла дочь от инвалидности.