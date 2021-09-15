Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 11:49
11:47
Весь мир
Трое хакеров из США выплатят штраф в 1,68 млн долларов за работу на ОАЭ
11:46
Экономика
Байден объявил о рекордном ущербе от природных катаклизмов для США
11:45
Происшествия
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел на запасной аэродром Нижневартовска из-за тумана
11:43
Спорт
«Тяжело выходить в атаку»: Станислав Крицюк объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче ЛЧ
11:40
Армия
L'Antidiplomatico: дуэт российских Су-57 и С-70 станет «кошмаром» для ВВС США
11:36
Шоу-бизнес
Актриса Богданова упрекнула Проклову за вызвавшие скандал с Табаковым откровения
11:36
Общество
Эпоха смартфонов завершена: маркетолог Григорьев о презентации новых продуктов Apple
11:29
Политика
Украинский журналист Гордон признал русский язык мировым достижением
11:28
Происшествия
Блогер прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту и привлек внимание полиции
11:28
Общество
Съемки сериала с Михаилом Пореченковым в главной роли стартовали в Калининграде
Все новости
ЛДПР

В США полицейские ловили сбежавшего быка восемь месяцев
Видео

Бифало по кличке Бадди сбежал из заповедника во Флориде еще зимой. К поимке беглеца был задействован целый полицейский отряд, но бык оказался не так прост: поймать его удалось лишь в сентябре.

Пропажу Бадди обнаружили сотрудники заповедника Криттер-Крик-Фарм в феврале месяце. Его поиск не давали результатов, и тогда к делу привлекли полицейских во главе с капитаном Эдом. Чтобы спасти и вернуть животное домой, сотрудники полиции использовали все возможные способы: они применяли очки ночного видения, искали быка с помощью дрона, и даже часами прятались в трейлере в лесу, чтобы найти подходящий момент и накинуть на Бадди лассо.

И вот, спустя восемь месяцев, полицейским подвернулась удача, они наконец-то вышли на след хитрого бифало в штате Коннектикут, заманили его и поймали. Сейчас жизни Бадди ничего не угрожает. Быка уже транспортировали обратно в заповедник.

Вернуться назад

Все новости / Видео / В США полицейские ловили сбежавшего быка восемь месяцев
сша полицейские погоня бык
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru