В США полицейские ловили сбежавшего быка восемь месяцев

Бифало по кличке Бадди сбежал из заповедника во Флориде еще зимой. К поимке беглеца был задействован целый полицейский отряд, но бык оказался не так прост: поймать его удалось лишь в сентябре.

Пропажу Бадди обнаружили сотрудники заповедника Криттер-Крик-Фарм в феврале месяце. Его поиск не давали результатов, и тогда к делу привлекли полицейских во главе с капитаном Эдом. Чтобы спасти и вернуть животное домой, сотрудники полиции использовали все возможные способы: они применяли очки ночного видения, искали быка с помощью дрона, и даже часами прятались в трейлере в лесу, чтобы найти подходящий момент и накинуть на Бадди лассо.

И вот, спустя восемь месяцев, полицейским подвернулась удача, они наконец-то вышли на след хитрого бифало в штате Коннектикут, заманили его и поймали. Сейчас жизни Бадди ничего не угрожает. Быка уже транспортировали обратно в заповедник.