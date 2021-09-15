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Полиция США арестовала главу преступной группировки Коломбо Руссо
Происшествия
Полиция США арестовала главу преступной группировки Коломбо Руссо
flickr.com  /  Jason Lawrence

Нью-Йорк, 15 сентября. Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с полицией Нью-Йорка провели спецоперацию против мафиозного клана Коломбо, арестовав 12 человек.

Среди задержанных — главарь семьи Эндрю Руссо и его заместитель Бенджамин Кастелаццо. Их подозревают в коррупции и мошенничестве, сообщает телеканал Fox News.

Всего правоохранители задержали 12 человек. По данным телеканала, аресты по этому резонансному делу могут продолжиться после дачи показаний задержанных. Обвинения им будут предъявлены во время судебного слушания.

По данным NBC, семья Коломбо является одним из самых авторитетных и влиятельных мафиозных кланов, контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке. Задержанным также стал член семьи Бонанно, признанный тяжеловесом в мире криминала.

Недавно в Колумбии были задержаны члены албанского наркосиндиката. Преступная группировка осуществляла транспортировку наркотических веществ в США и Европу.

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фбр мафия коломбо эндрю руссо
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