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Масштабные арктические учения Северного флота начались в Мурманской области
Армия
Масштабные арктические учения Северного флота начались в Мурманской области
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Североморск, 15 сентября. Северный флот ВМФ РФ развернул масштабные тактические учения, которые охватывают всю российскую Арктику.

Маневры стартовали в Мурманской области. Северный флот впервые проводит их в статусе отдельного военного округа.

Военнослужащие уже отработали тактику отражения атаки условного противника. Наступление с воздуха было пресечено средствами ПВО, а продвижение наземных передовых отрядов блокировали ударами реактивных систем залпового огня «Град». На ближней дистанции военные пустили в ход арктические танки.

«Оценку выставит руководитель учений, соответственно. Главное, подразделения справились с поставленной задачей успешно», — приводит телеканал «Звезда» слова командира отдельной мотострелковой бригады Северного флота Дениса Курило.

Ранее боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами Северного флота провели учения с арктической экспедиционной группировкой. Перед военнослужащими была поставлена задача отработать действия, необходимые для охраны и обороны сил при стоянке на незащищенном рейде в Арктике.

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россия вмф рф северный флот
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