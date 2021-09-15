Как эффективно защищать россиян за рубежом, расскажет социолог Максим Шугалей

В Чехии по запросу Украины задержали Александра Франчетти — гражданина России, активиста и участника так называемой Крымской весны»: событий 2014 года, когда полуостров вошел в состав России. В Киеве Александру грозят пытки и смерть.

Как мы можем повлиять на Чехию, как защитить российского гражданина от расправы? Чем здесь может помочь Фонд защиты национальных ценностей, который возглавляет Шугалей?

Как помочь гражданскому летчику Константину Ярошенко, предпринимателям Виктору Буту и Роману Селезневу, предпринимателю Владиславу Клюшину, арестованному по запросу США в Швейцарии? МИД России предупредил об охоте США за гражданами России — что могут сделать общественные организации для пресечения атак США на российских граждан? Как можно помочь другим российским гражданам, например жителям Санкт-Петербурга, которые уже больше года лишены возможности выехать в соседнюю Финляндию к своим родственникам?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит социолог Максим Шугалей, глава Фонда защиты национальных ценностей.

Брифинг Максима Шугалея пройдет в среду, 15 сентября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55