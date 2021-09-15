Шотландские ученые предложили перерабатывать пластик в ванилин

Эдинбург, 15 сентября. Ученые из Шотландии предложили свое решение по борьбе со стремительно растущими свалками пластика. Материал они перерабатывают в пищевой ароматизатор ванилин.

Потребности человечества в пищевой добавке к 2025 году перевалят за 60 тысяч тонн. Однако тропические орхидеи не могут удовлетворить уже сегодняшний спрос, поэтому в настоящий момент ванилин добывают из нефтяного сырья.

Ученые из Шотландии предложили делать его из пищевых отходов. Ими было замечено, что пластик становится ароматизатором, когда проходит пять химических реакций. Одной из стадий является «кормление» материалом кишечной палочки, которая и производит ванилин на конечном этапе. Отчет об исследованиях опубликован в журнале Green Chemistry.

Эффективность способа оказалась 80%. Ученые считают, что найденный метод не только решит проблему пластика, но и покроет потребности человечества в ароматизаторе.

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