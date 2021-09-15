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Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 08:52
Происшествия
Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 15 сентября. Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, не признал вину в гибели мужчины. Трое его коллег тоже отказались считать себя виновными.

Бывшие американские полицейские Дерек Шовин, Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао выступили на заседании по видеосвязи. Судья спросил у фигурантов дела, признают ли они свою вину в смерти Флойда. Бывшие полицейские дали отрицательные ответы.

Шовин, Лейн, Кенг и Тао участвовали в задержании Флойда в мае 2020 года. Афроамериканец при использовании сотрудниками правоохранительных органов жестких мер умер. Полицейских обвинили в превышении полномочий и нарушении его законных прав.

После гибели Флойда в Соединенных Штатах начались митинги и беспорядки. В стране даже поднимался вопрос о реформировании полиции. Летом этого года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 года тюрьмы.

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