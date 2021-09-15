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Диетолог Дубская: люди после 50 лет должны ежегодно сокращать калории на 3%
Общество
Диетолог Дубская: люди после 50 лет должны ежегодно сокращать калории на 3%
pixabay.com

Москва, 15 сентября. После 60 лет необходимо исключить ряд продуктов из своего рациона, чтобы сократить потребляемые калории, рассказала диетолог, эндокринолог Мария Дубская.

По ее словам, об энергетической ценности продуктов стоит задумываться уже после 45. Количество калорий необходимо сокращать на три процента каждый год. С 50 лет необходимо убирать из рациона простые углеводы во избежание отложения абдоминального жира. Отказаться стоит от сахара и излишне соленых продуктов.

«Нужно выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Если раньше вы любили шоколадки, стоит перейти на пастилу. Если раньше любили пирожные, то переходим на мармелад», — рассказала Дубская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Диетолог добавила, что красное мясо стоит заменить белым или употреблять не более 100 граммов в сутки. Появиться же в рационе должна клетчатка, бурые рис и сырые овощи. С возрастом кишечник ослабевает, поэтому стоит обратить внимание на ряженку и кефир.

Высокое содержание клетчатки также поможет в похудении. Врач Мосли советует добавлять ее в свои завтраки.

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