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«Работа.ру»: больше половины россиян не замечают влияния осени на настроение

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 08:29
Общество
«Работа.ру»: больше половины россиян не замечают влияния осени на настроение
pexels.com  /  Polina Zimmerman

Москва, 15 сентября. Осенняя хандра не сказывается на продуктивности и работоспособности 68% жителей России, выяснил сервис «Работа.ру» по результатам опроса.

Вопреки распространенному мнению о связи дождливой погоды с ухудшением настроения, только 15% опрошенных подтвердили такое убеждение. При этом 18% сообщили, что настроение у них даже повышается, а на работу становится ходить легче.

Среди подверженных осенней хандре 43% назвали причиной своего состояния холодную погоду и влагу, 40% отметили сокращение светового дня. Четверть опрошенных посчитали, что стали работать хуже из-за увеличения числа задач, а 11% сложно отойти от недавно закончившегося отпуска. Часть опрошенных (13%) посетовала на повышенный стресс и нервную обстановку.

В исследовании участвовали более пяти тысяч человек старше 18 лет. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

Причина усталости и нежелания работы может скрываться не только в осенних холодах. Врачи при таком состоянии рекомендовали проверить уровень железа в организме.

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опрос осень хандра работоспособность
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