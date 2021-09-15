Японские радикалы призвали силой отобрать у России Курилы

Немуро, 15 сентября. Местные жители японского города Немуро совершили акт вандализма, расписав монумент «Мост на четыре северных острова» призывами отобрать силой у России Курильские острова.

Мэр города Масатоси Игисаки возмутился этим поступком и призвал немедленно разыскать злоумышленников, сообщает Yahoo News Japan. По его словам, такое поведение неприемлемо, а все причастные должны понести заслуженное наказание.

«Я глубоко возмущен этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе. Монумент является символом будущего возврата островов в состав страны, которого ждут все японцы», — заявил Искигаки.

Япония все еще пытается оспорить принадлежность четырех островов Курильской гряды, которые на сегодняшний день входят в состав России. Из-за территориальных споров Москва и Токио со времен Второй мировой войны не могут подписать мирный договор, пишет издание Infox.ru.

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, в очередной раз напомнил, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи являются частью РФ. Генсек японского кабмина Кацунобу Като в ответ на это выразил сожаление, чем разгневал жителей своей страны.