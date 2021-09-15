РЭО предоставит регионам контент для акций по обращению с отходами

Москва, 15 сентября. Региональные власти смогут воспользоваться открытым медиабанком РЭО для проведения просветительских акций о реформе обращения с отходами.

Медиабанк включает в себя различный контент, состоящий из фотографий, видео и графики на тему обращения с твердыми коммунальными отходами. Он является открытым, доступ к нему может получить каждый, отметил «Российский экологический оператор» (РЭО).

Создание такого источника ресурсов позволит решить сразу несколько задач. Прежде всего весь контент будет использоваться самим РЭО для проведения просветительских кампаний в рамках повышения осведомленности людей о правилах раздельного сбора мусора, отметил гендиректор оператора Денис Буцаев в беседе с телеканалом «360».

«Во-вторых, и это чрезвычайно значимо, мы планируем поделиться этим контентом со всеми регионами. Чтобы они могли использовать данные ролики, графику, фото и другие виды материалов для работы с населением на местах», — добавил он.

Бурцев считает, что россияне должны быть максимально проинформированы о проводимой реформе и правилах обращения с отходами. Для достижения этой цели необходимо вести планомерную работу в соответствующем направлении.

Самарский суд оштрафовал местную ТСЖ на 240 тысяч рублей за раздельный сбор мусора. Причиной судебного разбирательства стало желание ТСЖ платить регоператору за остающиеся несортированные отходы не по общей норме, а по факту накопления.