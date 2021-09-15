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«Ничего особенного, слабенько»: техноблогер Wylsacom подверг критике новый iPhone

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 08:09
Технологии
«Ничего особенного, слабенько»: техноблогер Wylsacom подверг критике новый iPhone
instagram.com  /  @wylsacom

Москва, 15 сентября. Российский видеоблогер Валентин Петухов, известный в Сети под никнеймом Wylsacom, раскритиковал новую продукцию американской компании Apple на своем YouTube-канале.

В штаб-квартире Apple 14 сентября прошла презентация iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Стоимость новых гаджетов осталась на уровне предыдущих моделей: самый бюджетный вариант телефона обойдется россиянам примерно в 70 тысяч рублей. Валентин Петухов «прошелся» по новинкам и указал на слабые стороны «яблочных» смартфонов.

По мнению блогера, iPhone 13 отличается невыразительной цветовой палитрой, в которой появился «странный розовый». Кроме того, гаджет очень похож на предыдущую модель, поэтому между ними можно поставить знак равенства. Глобальное отличие — камера. Теперь она будет снимать как на iPhone 12 Pro Max. В остальном, по словам Петухова, ничего интересного в плане изменений нет.

Модель iPhone 13 Pro можно назвать доработанной версией iPhone 12. Из плюсов: он обладает терабайтом памяти, технологией ProMotion, повышенной «герцовкой» и увеличенным объемом аккумулятора.

«Во всем остальном — ничего особенного, слабенько для тех, кто ожидал события целый год», — резюмировал техноблогер.

После презентации компании Apple в Сети идет бурное обсуждение новинок. Пользователи делятся мемами, посвященными iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

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apple критика wylsacom iPhone 13 валентин петухов
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