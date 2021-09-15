Есихидэ Суга экстренно созвал СНБ Японии после ракетных пусков со стороны КНДР

Токио, 15 сентября. Премьер Японии Есихидэ Суга дал указание экстренно собрать СНБ, собирать информацию и подготовиться к непредвиденным ситуациям на фоне пуска ракет со стороны Северной Кореи.

КНДР произвела повторный пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Суга заявлял, что, по данным властей, северокорейские снаряды приземлились за пределами рубежей исключительной экономической зоны Японии.

«Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона», — заявил премьер-министр.

Армия КНДР в пятый раз проводит испытания вооружений за этот год. На днях также была протестирована новая крылатая ракета большой дальности.