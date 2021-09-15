Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 08:47
08:40
Общество
Диетолог Дубская: люди после 50 лет должны ежегодно сокращать калории на 3%
08:29
Общество
«Работа.ру»: больше половины россиян не замечают влияния осени на настроение
08:27
Политика
Японские радикалы призвали силой отобрать у России Курилы
08:23
Общество
Политолог Ломов подчеркнул необходимость сохранения чистоты воды в Петербурге
08:15
Происшествия
Перестрелка в Гаити сорвала церемонию инаугурации президента
08:09
Общество
РЭО предоставит регионам контент для акций по обращению с отходами
08:08
Технологии
«Ничего особенного, слабенько»: техноблогер Wylsacom подверг критике новый iPhone
08:05
Технологии
Apple завершила ежегодную презентацию новых продуктов
08:05
Происшествия
Есихидэ Суга экстренно созвал СНБ Японии после ракетных пусков со стороны КНДР
08:04
Происшествия
Япония сообщила о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи
Все новости
ЛДПР

Есихидэ Суга экстренно созвал СНБ Японии после ракетных пусков со стороны КНДР
Происшествия
Есихидэ Суга экстренно созвал СНБ Японии после ракетных пусков со стороны КНДР
wikipedia.org  /  内閣官房内閣広報室 / CC BY 4.0

Токио, 15 сентября. Премьер Японии Есихидэ Суга дал указание экстренно собрать СНБ, собирать информацию и подготовиться к непредвиденным ситуациям на фоне пуска ракет со стороны Северной Кореи.

КНДР произвела повторный пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Суга заявлял, что, по данным властей, северокорейские снаряды приземлились за пределами рубежей исключительной экономической зоны Японии.

«Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона», — заявил премьер-министр.

Армия КНДР в пятый раз проводит испытания вооружений за этот год. На днях также была протестирована новая крылатая ракета большой дальности.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Есихидэ Суга экстренно созвал СНБ Японии после ракетных пусков со стороны КНДР
япония кндр ракеты есихидэ суга японское море
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru