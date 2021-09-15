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Apple завершила ежегодную презентацию новых продуктов
Технологии
Apple завершила ежегодную презентацию новых продуктов
flickr.com  /  Jun Seita

Купертино, 15 сентября. Американская компания Apple провела ежегодную презентацию своих продуктов в онлайн-формате. Были представлены новые iPhone, iPad и Apple Watch.

Презентация прошла во вторник, 14 сентября. Первыми зрители увидели планшеты iPad и iPad mini. Устройства работают на процессорах A13Bionic и A15Bionic. Новинки имеют сверхширокоугольные камеры, а также оснащены поддержкой 5G. Цены начинаются от 30,99 тыс. рублей за iPad и 47,99 тыс. рублей за iPad mini.

Затем компания показала обновленные Apple Watch седьмой серии. Умные часы получили новый безрамочный экран и цвета, а также ускоренную зарядку. Появились полная поддержка русской клавиатуры и новый циферблат, стоимость для российского рынка пока не объявлена.

И главным событием презентации стали смартфоны линейки iPhone 13. Базовая модель увеличила время работы на два с половиной часа. Оба устройства получили новые камеры с улучшенным автофокусом и светочувствительностью. Цена на iPhone mini начинается от 69,99 тыс. рублей, на iPhone 13 — от 79,99 тыс. рублей.

Отдельно были представлены iPhone линейки Pro. Они получили систему из основной, сверхширокоугольной и поддерживающей трехкратный оптический зум камер. Apple добавили поддержку внутреннего хранилища размером в один терабайт. Стоимость на iPhone Pro начинается от 99,99 тыс. рублей, на iPhone Pro Max — от 109,99 тыс. рублей.

Российские пользователи Twitter оценили итоги прошедшей презентации. По их словам, улучшений по сравнению с моделями прошлого года немного, а значит платить такие деньги — бессмысленно.

Также только 14% россиян купили новый смартфон, когда старый продолжал работать исправно. Большинство (37%) обновляет гаджет только в случае поломки, приобрели новое устройство из-за дополнительных функций 20% граждан РФ, передает RT.

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Все новости / Технологии / Apple завершила ежегодную презентацию новых продуктов
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