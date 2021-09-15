Министр энергетики Украины Галущенко пригрозил ЕС потерей транзита газа

Киев, 15 сентября. Украина может оптимизировать свою газотранспортную систему для внутреннего рынка. Об этом предупредил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.

Соответствующее заявление прозвучало на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Изменения ГТС могут обернуться для Европы дефицитом голубого топлива в некоторых странах.

«Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», — передало слова Галущенко министерство.

Европейским странам уже сейчас не хватает газа, а его стоимость стремительно растет. Скорое наступление холодов только обострит проблему.

Эксперт по энергетике Валентин Землянский ранее объяснил спокойствие властей Германии на фоне энергетического кризиса. В Берлине уверены, что цены на газ стабилизируются после запуска «Северного потока — 2».