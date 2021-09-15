Приморский край предварительно выбрал участок для строительства нового города

Владивосток, 15 сентября. Земельный участок предварительно отобран для строительства города-спутника у Владивостока. Об этом сообщила пресса со ссылкой на Минстрой Приморского края.

Минвостокразвития России совместно с КРДВ разработала концепцию строительства города, была выделена территория площадью почти 400 гектаров.

«Предварительно отобран земельный участок 383 гектаров», — приводит РИА Новости слова собеседника.

Соглашение о создании нового города Спутник, расположенного рядом с Владивостоком, подписали на Восточном экономическом форуме. Строительство нового населенного пункта планируется на территории опережающего развития «Надеждинская». В рамках проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья. На ВЭФ говорилось, что город будет рассчитан на численность населения 300 тысяч человек.