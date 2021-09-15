Украинский астролог Росс назвал имя преемника Зеленского

Киев, 15 сентября. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский с рождения обладает большим везением, однако удача будет улыбаться ему не всегда. Так считает астролог Влад Росс.

Зеленский в ближайшем будущем может значительно утратить доверие со стороны народа. Ситуацию усугубит рост тарифов, который станет пусковым механизмом народных волнений с последующей отставкой главы государства, отметил Росс.

Согласно подсчетам астролога, уже в 2023 году Украину могут ждать досрочные президентские и парламентские выборы. Не исключено, что одна из этих ветвей власти вовсе прекратит существование.

Звезды подсказывают, что Зеленский имеет больше шансов на победу в выборах в 2024 году, а в 2023 году удача будет на стороне спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Неплохие шансы, по словам Росса, есть у бывшего премьер-министр Владимира Гройсмана.

«Кстати, это (Разумков — Прим. ФАН) один из кандидатов, который реально может быть после Зеленского. Я видел его карту рождения, Луна в соединении с Сатурном, точно так же, как и у Зеленского», — заявил астролог в эфире YouTube-программы «А как на самом деле?».

Нахождение на посту президента Украины сильно изменило Владимира Зеленского. По словам депутата Ильи Кивы, после вступления на должность он резко начал ненавидеть Россию.