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Япония сообщила о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи
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Япония сообщила о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 08:07
Происшествия
Япония сообщила о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Токио, 15 сентября. Северная Корея произвела пуск еще одной ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии, напомнив, что это второй пуск за последние десять минут.

По предварительным данным, оба снаряда упали за пределами территориальных вод Японии и исключительной экономической зоны. Такую же оценку дало японское правительство, добавив, что продолжает анализировать полученные данные.

«Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона», — заявил премьер-министр Есихидэ Суга.

Миноброны Японии подтвердило информацию о пуске ракеты и продолжает изучать ситуацию. Представитель ведомства назвал действия КНДР «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».

Недавно военный обозреватель Виктор Баранец оценил новые крылатые ракеты Северной Кореи. По его словам, разработка такого вооружения должна вызвать беспокойство в США, так как Пхеньян намеренно скрывает характеристики снаряда.

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