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Юрист Молохов объявил о сговоре участников «Крымской платформы» против россиян

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 06:52
Общество
Юрист Молохов объявил о сговоре участников «Крымской платформы» против россиян
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Москва, 15 сентября. Страны, участвовавшие в «Крымской платформе», договорились преследовать россиян, которые имеют отношение к воссоединению полуострова с Россией.

Соответствующее заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов. Он полагает, что ряд европейских стран будут на своих территориях предпринимать в отношении граждан РФ определенные меры, передает РИА Новости.

«По имеющейся у нас информации, в кулуарах "Крымской платформы" представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны", ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», — сказал Молохов.

Основанием для преследования является наличие имен россиян в списке украинского сайта «Миротворец». Недавно полиция Праги арестовала гражданина России Александра Франчетти, соответствующий ордер выдал Киев.

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