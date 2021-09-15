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Доктор Мясников назвал неожиданную причину головокружения

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 06:40
Общество
Доктор Мясников назвал неожиданную причину головокружения
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 сентября. Люди часто принимают головокружение за симптом надвигающегося инсульта. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что ощущение вращения окружающего пространства никак не связано с сердечными заболеваниями. Кардиолог не поможет решить проблему, так как это не входит в его компетенции.

«Это, как правило, проблема с внутренним ухом. Это не симптом надвигающегося инсульта, потому что сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу», — отметил Мясников.

Еще одним симптомом заболевания уха является тошнота. Врач порекомендовал при появлении перечисленных признаков обращаться к отоларингологу.

Александр Мясников ранее предостерег людей с инсультом от попыток снизить давление. Такое «лечение» может привести к летальному исходу. При ударе медицинскую помощь необходимо оказывать в первые три часа.

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