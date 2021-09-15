ПФР сообщил гражданам о возможности получать пенсию умершего супруга

Москва, 15 сентября. Российские граждане имеют право на получение пенсии умершего супруга. Об этом сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).
Такая возможность имеется для граждан в случае, если пенсия умершего супруга превышала размер выплат овдовевшего. По словам ведомства, гражданин может забрать себе пенсию в случае потери кормильца, если он достиг пенсионного возраста, либо признан инвалидом, однако это не всегда выгодно, говорится на сайте ПФР
«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — сообщили в ПФР.
Также в ведомстве отметили, что по достижении 80 лет доплаты не начисляются. Чтобы начать получение выплат умершего супруга, необходимы факт нахождения на иждивении на дату смерти, либо потеря всех денежных средств и источников дохода.
Ранее Пенсионный фонд России объяснил, почему могут возникать ошибки при начислении пенсии. Обычно они происходят из-за неправильно оформленных документов, например, трудовой книжки.