ПФР сообщил гражданам о возможности получать пенсию умершего супруга

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — сообщили в ПФР.

Также в ведомстве отметили, что по достижении 80 лет доплаты не начисляются. Чтобы начать получение выплат умершего супруга, необходимы факт нахождения на иждивении на дату смерти, либо потеря всех денежных средств и источников дохода.

Ранее Пенсионный фонд России объяснил, почему могут возникать ошибки при начислении пенсии. Обычно они происходят из-за неправильно оформленных документов, например, трудовой книжки.