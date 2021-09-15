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ПФР сообщил гражданам о возможности получать пенсию умершего супруга
Экономика
ПФР сообщил гражданам о возможности получать пенсию умершего супруга
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 сентября. Российские граждане имеют право на получение пенсии умершего супруга. Об этом сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Такая возможность имеется для граждан в случае, если пенсия умершего супруга превышала размер выплат овдовевшего. По словам ведомства, гражданин может забрать себе пенсию в случае потери кормильца, если он достиг пенсионного возраста, либо признан инвалидом, однако это не всегда выгодно, говорится на сайте ПФР

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — сообщили в ПФР.

Также в ведомстве отметили, что по достижении 80 лет доплаты не начисляются. Чтобы начать получение выплат умершего супруга, необходимы факт нахождения на иждивении на дату смерти, либо потеря всех денежных средств и источников дохода.

Ранее Пенсионный фонд России объяснил, почему могут возникать ошибки при начислении пенсии. Обычно они происходят из-за неправильно оформленных документов, например, трудовой книжки.

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