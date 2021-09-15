Суд вынес приговор звезде сериала «След» Лаврову за нападение на инспектора

Москва, 15 сентября. Российский актер Андрей Лавров получил условный срок за угрозу применения насилия в отношении инспектора Военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Приговор был вынесен московским Таганским районным судом. Лавров получил два года условно. Нападение на инспектора было совершено в марте текущего года в центре Москвы.

Следствием установлено, что 19 марта актер подошел к сотруднику ВАИ на Котельнической улице и начал угрожать ему предметом, напоминающим нож. Инспектор попытался остановить Лаврова словесно, однако тот продолжил размахивать ножом, после чего скрылся.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, он дал признательные показания. Против актера было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

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