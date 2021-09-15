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Политика
«Приговорили к позорному столбу»: рейтинг одобрения Байдена упал до 42%
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«Приговорили к позорному столбу»: рейтинг одобрения Байдена упал до 42%
Политика
«Приговорили к позорному столбу»: рейтинг одобрения Байдена упал до 42%
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP

Вашингтон, 15 сентября. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена продолжает снижаться на фоне позорного вывода войск из Афганистана и увеличения количества случаев COVID-19 в стране.

Опрос одобрения и неодобрения Байдена в очередной раз провел Квиннипэкский университет. По-прежнему поддерживают президента только 42 процента американцев, половина граждан США не одобряют политику Байдена. Всего за месяц рейтинг неодобрения американского лидера увеличился на шесть процентов, что является довольно стремительным ростом, передает Fox News.

«Байдена приговорили к позорному столбу за то, что он руководил наспех организованной операцией по эвакуации в Афганистане», — говорится в материале.

«Если у президента Байдена когда-либо и был медовый месяц, то он явно закончился», — отметил аналитик университета Тим Мэллой.

Удар по репутации Джо Байдена нанесла те только афганская история, но и коронавирус. Президент не смог выполнить свои обещания, которые дал во время предвыборной гонки, и остановить распространение инфекции.

Старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш ранее объявил, что решение по Афганистану принял не Байден. Сенатор призвал выяснить личность «кукловода».

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