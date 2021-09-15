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ФСБ задержала двух сторонников террористической ячейки в Красноярском крае

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 06:46
Происшествия
ФСБ задержала двух сторонников террористической ячейки в Красноярском крае
РУФСБ России по Архангельской области

Красноярск, 15 сентября. Оперативные действия сотрудников УФСБ по Красноярскому краю позволили задержать двух сторонников «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

В результате ареста подозреваемых удалось пресечь деятельность террористической группировки, сообщили правоохранители. По данным ФСБ, задержанные являются вербовщиками.

«Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Подозреваемые осуществляли незаконную деятельность по привлечению жителей Красноярска в террористическую организацию. В отношении вербовщиков возбуждены уголовные дела. Сейчас они находятся под стражей.

Недавно в Республике Дагестан был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В результате следственных мероприятий правоохранители ликвидировали двух боевиков.

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