Politico: три обстоятельства мешают запуску «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 сентября. Начать эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2» можно будет после решения трех проблем. Об этом сообщила обозреватель Politico Америка Эрнандез.

Россия недавно завершила строительство трубопровода. Перед началом его работы необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их выполнение может занять до трех месяцев.

«Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем», — написала Эрнандез.

Третьим условием запуска является получение «Северным потоком — 2» сертификата безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации. Обозреватель издания уточнила, что Федеральному сетевому агентству Германии (BNA) необходимо признать, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза.

Журнал National Interest ранее объяснил стратегию России по запуску «Северного потока — 2». Германия будет вынуждена сертифицировать трубопровод из-за скорого наступления холодов.