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Студент угрожает устроить взрыв в университете Хабаровска
Происшествия
Студент угрожает устроить взрыв в университете Хабаровска
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Хабаровск, 15 сентября. Студент ДВГУПС в Хабаровске угрожает взорвать здание учебного заведения. На данный момент на сигнал об угрозе взрыва реагируют правоохранители, передали в СМИ.

По заявлениям администрации, учащийся страдает психическими расстройствами. Студент заявил, что взорвет здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения, находящееся на улице Серышева.

По словам очевидцев, около здания находится большая группа учащихся, которые были вынуждены срочно эвакуироваться. В Следственном комитете начали проверку по факту данного инцидента. Прочие подробности устанавливаются.

Тем временем в Петербурге нетрезвая женщина сообщила в полицию, что якобы три девушки пытаются устроить взрыв в ночном клубе. После приезда правоохранителей на место выяснилось, что все это лишь выдумка петербурженки. За этот проступок пьяную женщину доставили в отделение полиции, где в ее отношении был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

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