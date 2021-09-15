Аваков посоветовал администрации президента Украины избавиться от Арестовича

Киев, 15 сентября. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал администрацию президента «послать подальше» советника главы этого органа Алексея Арестовича.

Поводом для этого послужили его неоднозначные высказывания, которые, по всей видимости, задевают чувства «настоящих» патриотов. По мнению Авакова, слова Арестовича о переименовании Украины в Русь-Украину позорят страну и президента.

Бывший министр внутренних дел также напомнил о ролике с участием советника, где тот дает интервью украинскому изданию «Апостроф» в качестве военного эксперта. Тогда Арестович сравнил так называемую Антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе курортом для мальчиков.

«Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий, соберите пальцы в знамение, перекрестите болезного, потом себя и пошлите этого персонажа подальше», — высказался Аваков.

Сам Арестович еще не успел ответить бывшему главе МВД страны. Однако он резко отреагировал на критику идеи о переименовании Украины. По его словам, противники инициативы имеют умственные отклонения.