Россия остановила техническое проектирование ракеты для полетов на Луну

Москва, 15 сентября. Российская сторона временно отказалась от технического проектирования сверхтяжелой ракеты для лунных полетов. Работы могут возобновить после уточнения программы.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов. Он подтвердил, что разработчики центра действительно прекратили работы по «Элементы СТК», передает РИА Новости.

Реализация проекта была приостановлена на этапе технического проектирования. Если госкорпорация «Роскосмос» примет решение о возобновлении работ, то они продолжатся. Изначально предполагалось, что проектирование завершится в октябре.

В конце 2020 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о пересмотре проекта ракеты «Енисей» для использования более современных технологий. Речь идет о применении метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. Однако в начале 2021 года совет Российской академии наук по космосу выступил за приостановку работ по созданию ракеты. В феврале руководство РКЦ «Прогресс» сообщало о временном прекращении проектирования из-за возможного внесения изменений во внешний вид аппарата.

Накануне с космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb и разгонным блоком «Фрегат». Она должна доставить на орбиту 34 иностранных спутника.