Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 05:43
05:36
Наука
Россия остановила техническое проектирование ракеты для полетов на Луну
05:36
Спорт
Миранчук сделал голевую передачу в матче ЛЧ против «Вильярреала»
05:29
Общество
«Ответственный человек»: читатели Fox News поддержали решение Путина уйти на самоизоляцию
04:59
Общество
Немецкие ученые планируют приучить коров к туалету для снижения выбросов метана
04:56
Спорт
«Бавария» разгромила «Барселону» на «Камп Ноу» в матче ЛЧ
04:52
Общество
Детеныш белухи впервые появился на свет в океанариуме Приморья
04:48
Спорт
Петербургский «Зенит» не может победить в Лиге чемпионов в восьми матчах кряду
04:24
Технологии
IT-эксперт Мурзина: износ может стать причиной для замены телефона
04:10
Происшествия
Администратор ТЮЗа оказался под колесами автомобиля после корпоратива
04:00
Общество
Политик Клинцевич: Афганистан — пороховая бочка, которая будет взрываться много раз
Все новости
ЛДПР

Россия остановила техническое проектирование ракеты для полетов на Луну
Наука
Россия остановила техническое проектирование ракеты для полетов на Луну
roscosmos.ru  /  Госкорпорация «РОСКОСМОС»

Москва, 15 сентября. Российская сторона временно отказалась от технического проектирования сверхтяжелой ракеты для лунных полетов. Работы могут возобновить после уточнения программы.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов. Он подтвердил, что разработчики центра действительно прекратили работы по «Элементы СТК», передает РИА Новости.

Реализация проекта была приостановлена на этапе технического проектирования. Если госкорпорация «Роскосмос» примет решение о возобновлении работ, то они продолжатся. Изначально предполагалось, что проектирование завершится в октябре.

В конце 2020 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о пересмотре проекта ракеты «Енисей» для использования более современных технологий. Речь идет о применении метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. Однако в начале 2021 года совет Российской академии наук по космосу выступил за приостановку работ по созданию ракеты. В феврале руководство РКЦ «Прогресс» сообщало о временном прекращении проектирования из-за возможного внесения изменений во внешний вид аппарата.

Накануне с космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb и разгонным блоком «Фрегат». Она должна доставить на орбиту 34 иностранных спутника.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Россия остановила техническое проектирование ракеты для полетов на Луну
луна ракета проектирование ркц прогресс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru