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Миранчук сделал голевую передачу в матче ЛЧ против «Вильярреала»

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 05:36
Спорт
Миранчук сделал голевую передачу в матче ЛЧ против «Вильярреала»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Барселона, 15 сентября. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Аталантой» закончился вничью. Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев голами отметились Ману Тригерос и Арно Груневелд. За итальянский клуб голы забили Ремо Фройлер и Робин Гозенс, пишет RT.

Российский полузащитник Алексей Миранчук начал игру со скамейки запасных. Он вышел на поле лишь на 79-й минуте матча и уже спустя мгновение отдал результативную передачу своему одноклубнику Гозенсу.

В другой встрече «Янг-Бойз» сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед», несмотря на гол Криштиану Роналду. Таким образом, после первого тура весьма неожиданно в лидеры группы F вырвался швейцарский клуб.

Еще одним сюрпризом стал результат игры между «Барселоной» и «Баварией». Подопечные Рональда Кумана с разгромным счетом уступили мюнхенцам (3:0). Дублем отметился Роберт Левандовски.

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