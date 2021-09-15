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«Ответственный человек»: читатели Fox News поддержали решение Путина уйти на самоизоляцию
Общество
«Ответственный человек»: читатели Fox News поддержали решение Путина уйти на самоизоляцию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 15 сентября. Российский президент Владимир Путин ушел на самоизоляцию на фоне сообщений о том, что в его окружении оказались заболевшие COVID-19. Читатели Fox News оценили эту новость.

При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин абсолютно здоров. Намерение самоизолироваться стало, скорее, мерой предосторожности. Президент продолжит работать и проведет переговоры с лидером Таджикистана Эномали Рахмоном в удаленном формате. Однако такой режим не должен повлиять на запланированный график.

Новость о дистанционной работе Путина была опубликована в американском издании Fox News. Читатели положительно оценили смелое решение главы государства и отметили его ответственность и дисциплинированность.

«Какой ответственный человек. Полная противоположность американскому меньшинству антипрививочников», — написал один из пользователей Сети.

«У Путина ума и честности больше, чем у всех американских политиков вместе взятых», — согласился с предыдущим оратором юзер.

«Молодец, ничего такого в этом нет», — отметил третий комментатор.

Американцы традиционно начали проводить параллели между политиками своей страны и российским президентом. Они вспомнили, что экс-лидер США Дональд Трамп до последнего пренебрегал установленными им же правилами, что привело его к заражению коронавирусом. Однако нынешний президент Джо Байден почти «весь прошлый год просидел на самоизоляции». Но это, по словам жителей страны, связано не с ответственностью хозяина Белого дома, а с его поведением на публике.

«Байдена тоже стали отправлять на самоизоляцию, но из-за того, что он слишком туп и невменяем, чтобы общаться с окружающим миром», — прокомментировал юзер.

Российское правительство в период острой стадии пандемии коронавируса показало свою слаженную и эффективную работу, заметил ранее Владимир Путин. По его словам, некоторые вещи можно было делать лучше, но в целом результат достигнут неплохой.

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