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Немецкие ученые планируют приучить коров к туалету для снижения выбросов метана

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 04:59
Общество
Немецкие ученые планируют приучить коров к туалету для снижения выбросов метана
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Берлин, 15 сентября. Ученые Института биологии домашних животных выявили удивительную обучаемость крупного рогатого скота. Новые знания они планируют применить в помощь природе.

По словам ученых, приучение коров к туалету поможет значительно снизить выбросы парниковых газов и метана, что приблизит человечество к решению проблемы глобального потепления. Придуманный метод является относительно недорогой и простой альтернативой ранее предлагаемым способам.

«Коровы, как другие животные, могут обучаться и осваивать новые навыки. Мы задумались, можно ли их научить пользоваться туалетом, и предположили, что нам частично удастся решить эту задачу. Теперь мы уверены, что через несколько лет этот навык освоят все коровы», — рассказал один из ученых Ян Лангбайн.

Они с командой планируют провести испытания в условиях реальной фермы. В предыдущей попытке ученые обучили 68% коров из всей выборки. Результаты их работы опубликованы в журнале Current Biology.

Проблемы климатических изменений становятся все насущнее, что заставляет ученых искать самые неординарные способы решения проблемы. Так, экологи составили дорожную карту для туров музыкальных групп, маршрут по которой нанесет природе минимальный ущерб.

Небезразлична проблемы природы и простым гражданам. Волонтеры Колымы высадили 5 тыс. саженцев в рамках акции «Сохраним лес», передает RT.

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обучение коровы парниковые выбросы
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