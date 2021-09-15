Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 05:43
05:36
Наука
Россия остановила техническое проектирование ракеты для полетов на Луну
05:36
Спорт
Миранчук сделал голевую передачу в матче ЛЧ против «Вильярреала»
05:29
Общество
«Ответственный человек»: читатели Fox News поддержали решение Путина уйти на самоизоляцию
04:59
Общество
Немецкие ученые планируют приучить коров к туалету для снижения выбросов метана
04:56
Спорт
«Бавария» разгромила «Барселону» на «Камп Ноу» в матче ЛЧ
04:52
Общество
Детеныш белухи впервые появился на свет в океанариуме Приморья
04:48
Спорт
Петербургский «Зенит» не может победить в Лиге чемпионов в восьми матчах кряду
04:24
Технологии
IT-эксперт Мурзина: износ может стать причиной для замены телефона
04:10
Происшествия
Администратор ТЮЗа оказался под колесами автомобиля после корпоратива
04:00
Общество
Политик Клинцевич: Афганистан — пороховая бочка, которая будет взрываться много раз
Все новости
ЛДПР

«Бавария» разгромила «Барселону» на «Камп Ноу» в матче ЛЧ
Спорт
«Бавария» разгромила «Барселону» на «Камп Ноу» в матче ЛЧ
Global Look Press  /  Revierfoto via www.imago-images./www.imago-images.de

Барселона, 15 сентября. Мюнхенская «Бавария» нанесла крупное поражение «Барселоне» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 3:0.

Двумя голами отметился польский нападающий Роберт Левандовски. Еще один забитый мяч на свой счет записал Томас Мюллер, передает RT.

После ухода Лионеля Месси каталонский клуб начал бить антирекорды. В матче против «Баварии» сине-гранатовые не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Помимо этого, «Барселона» впервые в истории проиграла три домашних встречи подряд в еврокубках.

Следующий матч подопечные Рональда Кумана проведут в Португалии против «Бенфики». «Бавария» на своем поле примет киевское «Динамо». Обе встречи состоятся 29 сентября.

Единственный представитель России в Лиги чемпионов петербургский «Зенит» в первом туре очков не набрал. Сине-бело-голубые уступили в лондонскому «Челси» со счетом 0:1.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Бавария» разгромила «Барселону» на «Камп Ноу» в матче ЛЧ
футбол лига чемпионов бавария барселона левандовски
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru