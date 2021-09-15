«Бавария» разгромила «Барселону» на «Камп Ноу» в матче ЛЧ

Барселона, 15 сентября. Мюнхенская «Бавария» нанесла крупное поражение «Барселоне» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 3:0.

Двумя голами отметился польский нападающий Роберт Левандовски. Еще один забитый мяч на свой счет записал Томас Мюллер, передает RT.

После ухода Лионеля Месси каталонский клуб начал бить антирекорды. В матче против «Баварии» сине-гранатовые не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Помимо этого, «Барселона» впервые в истории проиграла три домашних встречи подряд в еврокубках.

Следующий матч подопечные Рональда Кумана проведут в Португалии против «Бенфики». «Бавария» на своем поле примет киевское «Динамо». Обе встречи состоятся 29 сентября.

Единственный представитель России в Лиги чемпионов петербургский «Зенит» в первом туре очков не набрал. Сине-бело-голубые уступили в лондонскому «Челси» со счетом 0:1.