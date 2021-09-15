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Петербургский «Зенит» не может победить в Лиге чемпионов в восьми матчах кряду
Спорт
Петербургский «Зенит» не может победить в Лиге чемпионов в восьми матчах кряду
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 15 сентября. Футболисты «Зенита» проиграли «Челси» в групповом матче Лиги чемпионов. Таким образом, петербургский клуб не может выиграть в ЛЧ на протяжении восьми встреч подряд.

В минувшем матче лондонцы встречали петербуржцев на «Стэмфорд Бридж». Подопечные Томаса Тухеля с минимальным счетом обыграли «Зенит», заработав три очка в копилку. Единственный гол на 69-й минуте матча забил Ромелу Лукаку со «второго этажа», пишет газета «Взгляд».

Таким образом, подопечные Сергея Семака вышли проигравшими из восьмого матча Лиги чемпионов кряду. Ранее сине-бело-голубые дважды проигрывали дортмундской «Боруссии» (1:2 и 0:2), два раза «Брюгге» (0:3 и 1:2), по одному разу «Бенфике» (0:3) и «Лацио» (1:3). Также на счету «Зенита» ничья с тем же «Лацио» (1:1). Последний раз клуб из Северной столицы зарабатывал три очка в одном матче ЛЧ лишь 27 ноября 2019 года — тогда петербуржцы победили «Лион» со счетом 2:0.

Перед матчем на «Стэмфорд Бридж» произошел необычный эпизод. Пятеро русскоязычных игроков «Зенита» отказались вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter, в то время как легионеры клуба и весь состав «Челси» это сделали.

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футбол Зенит лига чемпионов челси
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