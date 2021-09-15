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IT-эксперт Мурзина: износ может стать причиной для замены телефона
Технологии
IT-эксперт Мурзина: износ может стать причиной для замены телефона
flickr.com  /  @Marco Verch

Москва, 15 сентября. Покупка новых гаджетов при исправном телефоне не всегда кажется рациональным решением. В каких случаях лучше заменить смартфон новой моделью, рассказала IT-эксперт Людмила Мурзина.

Граждане перед покупкой руководствуются появлением новых моделей смартфонов. Но существуют наиболее важные причины для замены устройства. Одной из них является износ, который замедляет работу гаджета, пишет радио Sputnik.

«Есть материальное устаревание. У него есть два главных признака. Первый из них – это быстрая разрядка смартфона, из-за того, что батарея выработала полный цикл... Второй признак – это когда телефон начинает тормозить», — отметила Мурзина.

Еще одной причиной для замены устройства является быстрое совершенствование смартфонов. Если телефон не соответствует современному уровню технологий, есть смысл задуматься о приобретении другой модели, уверена IT-специалист Мурзина.

Поклонники продукции Apple могут ликовать. На днях компания презентовала свои новые гаджеты, оснащенные 5-нанометровым процессором Apple Bionic A15. Разработчики немного изменили дизайн, уменьшив экранный вырез. Желающие приобрести новинки смогут оформить предзаказ с 22 сентября.

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