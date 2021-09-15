Администратор ТЮЗа оказался под колесами автомобиля после корпоратива

Санкт-Петербург, 15 сентября. Администратор петербургского Театра юных зрителей им Брянцева (ТЮЗ) Виктор Обручников уже вторую неделю находится в отделении интенсивной терапии после получения серьезных травм.

Инцидент произошел 4 сентября. В тот день происходило открытие театрального сезона. После завершения спектакля персонал по традиции решил отметить это событие.

Праздничное мероприятие затянулось на всю ночь. Под утро сотрудник кадровой службы собралась домой на своем автомобиле, однако Обручников был категорически против. Он попытался уговорить ее остаться, но безуспешно. Тогда мужчина предпринял отчаянную попытку удержать коллегу и лег под колеса автомобиля.

Как оказалось, попытка не увенчалась успехом. По непонятным причинам женщина нажала на газ и переехала администратора. После этого она притормозила и дала задний ход, переехав его еще раз. По одной из версий девушка просто не заметила лежащего на дороге Обручникова. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти его.

Недавно в Москве автомобилист совершил наезд на женщину с ребенком. В результате аварии закрытую черепно-мозговую травму получил 13-летний подросток.