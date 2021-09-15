Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 04:13
04:10
Происшествия
Администратор ТЮЗа оказался под колесами автомобиля после корпоратива
04:00
Общество
Политик Клинцевич: Афганистан — пороховая бочка, которая будет взрываться много раз
03:56
Технологии
Мемы о розовом iPhone и шутки о продаже почки: пользователи Twitter оценили новинки Apple
03:45
Спорт
«Он супер-легенда!»: хоккеист из Швеции восхитился российским тренером Федоровым
03:36
Политика
Украинский депутат Кива назвал причину русофобской политики Зеленского
03:35
Общество
Шервуд сменит Шварценеггера в многосерийном перезапуске «Стирателя»
03:31
Спорт
«Тяжелый матч»: Тухель поделился эмоциями после победы «Челси» над «Зенитом» в ЛЧ
03:29
Армия
L'Antidiplomatico: российский дуэт Су-57 и «Охотника» станет кошмаром для США
03:18
Происшествия
Житель Каменск-Шахтинского заглянул под юбку девушке и разозлил посетителей магазина
03:05
Политика
«Триумф Меркель и России»: хорватская Vecernji list признала успех «СП-2»
Все новости
ЛДПР

Мемы о розовом iPhone и шутки о продаже почки: пользователи Twitter оценили новинки Apple

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 04:04
Технологии
Мемы о розовом iPhone и шутки о продаже почки: пользователи Twitter оценили новинки Apple
ТАСС  /  Jae C. Hong

Москва, 15 сентября. Корпорация Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила публике долгожданные новинки. Однако пользователи Сети встретили новость не так воодушевленно, как ожидалось.

Любителям «яблочной» продукции, например, продемонстрировали продолжение линейки смартфонов iPhone. В нее вошли iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Модели в целом похожи на устройства предыдущего поколения, однако некоторые детали претерпели изменения. Пользователям обещают долгую работу устройства без подзарядки, новые функции камеры, необычайно яркий экран и высокую производительность. Кроме того, гаджеты получили новые расцветки. Цены на смартфоны в России будут варьироваться от 69 990 до 159 990 рублей.

Кроме того, новинками этого года стали iPad и iPad mini, умные часы Apple Watch Series 7. Производители уверяют, что новые модели обладают высокой прочностью, качеством и по некоторым показателям на уровень превосходят своих предшественников. Пользователи социальных сетей традиционно оставили свои комментарии по поводу прошедшей презентации. Некоторые привычно отшутились, других мероприятие задело и даже разозлило.

Российских юзеров больше всего изумила стартовая цена за iPhone 13. По их словам, обновление по сравнению с устройством прошлого поколения незначительное, а значит платить такие деньги — бессмысленное занятие.

Мемы о розовом iPhone и шутки о продаже почки: пользователи Twitter оценили новинки Apple
Pr Scr twitter.com  / @justmod2

«800 долларов за новый iPhone! Этому варварству нет оправданий!» — написал пользователь Twitter.

«У меня уже органов здоровых не осталось, на какие средства брать новый iPhone?» — задал риторический вопрос другой комментатор.

«Новый iPhone стоит всю мою совокупную зарплату за месяц», — констатировал третий юзер.

«Вышел iPhone 13. А ты еще за 12 платишь», — грустно пошутил зритель презентации.

Некоторые пользователи при этом отнеслись к презентации с юмором. Они тоже заметили, что Apple повторяется из года в год, не предоставляя свои поклонникам действительно стоящих обновлений. Этот факт вдохновил комментаторов на создание мемов.

Мемы о розовом iPhone и шутки о продаже почки: пользователи Twitter оценили новинки Apple
Pr Scr twitter.com  / @Chihab5016

«iPhone 13 действительно должен был быть 12S, потому что это недостаточно большое обновление, чтобы гарантировать новую модель», — указал иностранный пользователь.

«Вау, они опять хвастают тем, что продукция Apple поддерживает технологию 5G! Обалденная штука, я вот за год с 12 воспользовался ей аж ноль раз», — отметил автор комментария.

Мемы о розовом iPhone и шутки о продаже почки: пользователи Twitter оценили новинки Apple
Pr Scr twitter.com  / @unknowRzr

Особый ажиотаж среди пользователей возник после того, как они узнали о новых расцветках устройства. Теперь оригинальный смартфон будет продаваться в нескольких цветах, в том числе и нежно-розовом. Некоторые фанаты восхитились этой новостью, другие же посчитали обновление притянутым за уши.

«Ожидал от презентации Apple гораздо большего если честно, и не iPhone дохло-розового цвета», — написала юзер.

«Ладно, мне понравился iPhone 13 только потому, что он розовый. Выглядит как миньон», — дала оценку пользователь Twitter.

«Покупать iPhone из-за его характеристики? Нет. Покупать iPhone из-за его цвета? Да!» — отозвался очередной шуткой комментатор.

Мемы о розовом iPhone и шутки о продаже почки: пользователи Twitter оценили новинки Apple
Pr Scr twitter.com  / @лаомеши

Ряд юзеров же лениво отметили, что новые презентации и новинки от пафосного Apple их вовсе не интересуют. По их словам, узнать, какая модель находится в чехле, который у всех одинаковый, — очень сложно.

«Если новый айфон это [президент Украины Владимир. — прим.ФАН] Зеленский, то в моем мире до сих пор [Леонид. — Прим.ФАН] Кучма», — равнодушно отметила одна из пользователей, вероятно, владелица смартфона на платформе Android.

Несмотря на все разногласия продукция компании Apple пользуется популярностью по всему миру. Очереди за новинками измеряются в километрах, а кредит на новый смартфон является одним из самых популярных. В России предзаказы на презентованные устройства откроются с 22 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Мемы о розовом iPhone и шутки о продаже почки: пользователи Twitter оценили новинки Apple
apple twitter соцсети смартфон презентация реакция iPhone 13
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru