Москва, 15 сентября. Форвард московского ЦСКА Лукас Валльмарк наслаждается игрой под руководством российского тренера Сергея Федорова. Об этом он рассказал шведскому изданию Aftonbladet.

Легендарный хоккеист Сергей Федоров является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. На его счету 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Детройт Ред Уингз». В футболке сборной России ему удалось трижды выиграть чемпионат мира, а также завоевать серебро и бронзу Олимпийских игр.

Сейчас великий в прошлом форвард переквалифицировался в тренера. Он успешно справляется с работой в московском ЦСКА, где руководит «колонией шведов». В ее состав входят Адам Рейдеборн (голкипер), Клас Дальбек (защитник), Виктор Сведберг (защитник), Юаким Нурдстрем (нападающий), Лукас Валльмарк (нападающий). Последний в беседе с журналистом Aftonbladet признался, что считает своего 51-летнего наставника из России легендарным спортсменом.

«Супер-легенда! Он совершенно чудесный парень, который невероятно хорошо разбирается в хоккее. Он умный и стремится, чтобы хоккей был увлекательным, с кучей шайб. Чертовски здорово, что он мой тренер», — сказал Валльмарк.

По мнению шведского легионера ЦСКА, Федоров является одним из лучших хоккеистов НХЛ за всю историю лиги. Валльмарк старается перенимать у тренера лучшие приемы, чтобы улучшить свою игру. При этом нападающий рассказал, что наставник часто показывает некоторые упражнения с клюшкой сам, а его мастерство до сих пор не вызывает сомнений.

В общей таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА на данный момент находится на седьмом месте. Петербургский СКА, одержавший победу над «Спартаком», располагается на восьмой позиции. Лидером является «Динамо», в составе которого выступает Вадим Шипачев. Недавно он установил рекорд турнира количеству результативных передач, пишет RT.