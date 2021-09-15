Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 04:13
04:10
Происшествия
Администратор ТЮЗа оказался под колесами автомобиля после корпоратива
04:00
Общество
Политик Клинцевич: Афганистан — пороховая бочка, которая будет взрываться много раз
03:56
Технологии
Мемы о розовом iPhone и шутки о продаже почки: пользователи Twitter оценили новинки Apple
03:45
Спорт
«Он супер-легенда!»: хоккеист из Швеции восхитился российским тренером Федоровым
03:36
Политика
Украинский депутат Кива назвал причину русофобской политики Зеленского
03:35
Общество
Шервуд сменит Шварценеггера в многосерийном перезапуске «Стирателя»
03:31
Спорт
«Тяжелый матч»: Тухель поделился эмоциями после победы «Челси» над «Зенитом» в ЛЧ
03:29
Армия
L'Antidiplomatico: российский дуэт Су-57 и «Охотника» станет кошмаром для США
03:18
Происшествия
Житель Каменск-Шахтинского заглянул под юбку девушке и разозлил посетителей магазина
03:05
Политика
«Триумф Меркель и России»: хорватская Vecernji list признала успех «СП-2»
Все новости
ЛДПР

Украинский депутат Кива назвал причину русофобской политики Зеленского
Политика
Украинский депутат Кива назвал причину русофобской политики Зеленского
Global Look Press  /  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Киев, 15 сентября. Отношение Владимира Зеленского к России резко изменилось после его назначения президентом Украины. Об этом заявил депутат Рады Илья Кива.

Вступление на пост главы государства сильно повлияло на высказывания Зеленского. Еще в 2014 году, выступая в Луганской Народной Республике (ЛНР), он называл русских братьями украинского народа. Однако затем позиция Зеленского значительно изменилась, и он начал видеть в России врага, отметил депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Ему стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война», — заявил Кива в эфире канала «Первый независимый».

Заявления Зеленского о силовом решении конфликта в Донбассе и противостоянии с Россией ориентированы на внутреннюю аудиторию, считает депутат. Таким образом, по словам Кивы, украинский президент пытается прикрыть неудачи и промахи официального Киева. Со временем выбранная Зеленским стратегия показывает все меньше результатов, поскольку украинцы уже не верят подобным заявлениям, заключил депутат.

Украинский депутат Андрей Деркач ранее раскрыл планы экс-президента Украины Петра Порошенко по срыву выборов в 2019 году. Бывший глава государства побоялся не выдержать конкуренции с Зеленским.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский депутат Кива назвал причину русофобской политики Зеленского
украина россия зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru