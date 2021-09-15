Украинский депутат Кива назвал причину русофобской политики Зеленского

Киев, 15 сентября. Отношение Владимира Зеленского к России резко изменилось после его назначения президентом Украины. Об этом заявил депутат Рады Илья Кива.

Вступление на пост главы государства сильно повлияло на высказывания Зеленского. Еще в 2014 году, выступая в Луганской Народной Республике (ЛНР), он называл русских братьями украинского народа. Однако затем позиция Зеленского значительно изменилась, и он начал видеть в России врага, отметил депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Ему стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война», — заявил Кива в эфире канала «Первый независимый».

Заявления Зеленского о силовом решении конфликта в Донбассе и противостоянии с Россией ориентированы на внутреннюю аудиторию, считает депутат. Таким образом, по словам Кивы, украинский президент пытается прикрыть неудачи и промахи официального Киева. Со временем выбранная Зеленским стратегия показывает все меньше результатов, поскольку украинцы уже не верят подобным заявлениям, заключил депутат.

Украинский депутат Андрей Деркач ранее раскрыл планы экс-президента Украины Петра Порошенко по срыву выборов в 2019 году. Бывший глава государства побоялся не выдержать конкуренции с Зеленским.