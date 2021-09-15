Шервуд сменит Шварценеггера в многосерийном перезапуске «Стирателя»

Лос-Анджелес, 15 сентября. Фильм «Стиратель» с актером Арнольдом Шварценеггером вышел на экраны 25 лет назад. В многосерийном ремейке главную роль получила звезда «Сумеречных охотников» Доминик Шервуд.

Сюжет фильма строится вокруг госслужащего. Герой Шварценеггера «стирает» из прошлого и настоящего все следы людей, которые проходят по Программе Защиты Свидетелей. Спасая женщину, он раскрывает правительственный заговор.

Спустя 25 лет студия Warner Bros захотела дать боевику вторую жизнь. Арнольда Шварценеггера решили не возвращать к главной роли. В перезапуске ее получил 31-летний британский актер Доминик Шервуд. Он снимался в «Академии вампиров», «Сумеречных охотниках». Согласно изданию Deadline, «Стиратель: Возрождение» снимался тайно и уже находится на стадии постпродакшна. Премьера запланирована на весну следующего года.

Студия DC и стриминговая платформа HBO Max готовятся снять спин-офф «Бэтмена». Центральным персонажем станет злодей Пингвин. Над сериалом работают сценарист Мэтт Ривз и Дилан Кларк. Главная роль может достаться актеру Колину Фарреллу, передает RT.