«Тяжелый матч»: Тухель поделился эмоциями после победы «Челси» над «Зенитом» в ЛЧ

Лондон, 15 сентября. «Челси» было сложно противостоять игрокам «Зенита», которые являются очень сильными соперниками. Такое заявление сделал наставник аристократов Томас Тухель.

Лондонский «Челси» в рамках первого тура группы H Лиги чемпионов с минимальным счетом одержал победу над петербургским «Зенитом». Встреча, проходившая в столице Великобритании, завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Отличиться смог только Ромелу Лукаку, забивший со «второго этажа» на 69-й минуте, пишет газета «Взгляд».

Главный тренер аристократов заявил, что игроки российского клуба провели достойную встречу против его подопечных. Он отметил, что ему понравилась игра обеих команд, хотя матч и был довольно трудным.

«Было непросто играть против чемпионов России, у них есть много качественных игроков. Они очень хорошо защищали зоны. Важно было победить, это еще один шаг вперед для нас. Игра не расстроила. Был тяжелый матч против очень сильного соперника», — заявил Тухель на пресс-конференции.

Перед стартовым свистком игроки «Челси» встали на колено, выражая поддержку акции Black Lives Matter. Пятеро русскоязычных футболистов «Зенита» отказались преклонять колено, в их числе – украинец Ярослав Ракицкий.